هنية يلتقي الوفد الأمني المصري في مدينة غزة





وقد حضر اللقاء، عدد من قيادات الحركة على رأسهم روحي مشتهى، عضو المكتب السياسي، واللواء توفيق أبو نعيم قائد قوى الأمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة.





ومن المقرر، أن يناقش الطرفان عدة ملفات، على رأسها ملفا التهدئة والمصالحة الفلسطينية.





وكان الوفد الأمني المصري، قد وصل قبل قليل، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.











رام الله - دنيا الوطنالتقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بالوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، رئيس الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية.