شؤون فلسطينية

بشارة يُعلن إطلاق مشروع إدارة المالية العامة الفلسطينية

بشارة يُعلن إطلاق مشروع إدارة المالية العامة الفلسطينية
اطلاق مشروع البنك الدولي
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة المالية والتخطيط، اليوم الاثنين، في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع للوزارة، حفلاً لإطلاق مشروع إدارة المالية العامة، بحضور الوزير شكري بشارة وممثلين عن البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وممثلين عن مملكة الدنمارك.

في بداية الحفل، رحب الوزير بشارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالوفود المشاركة في الحفل، معبراً عن امتنانه العميق للمساعدة الفنية المتفانية، والدعم المقدم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ومملكة الدنمارك، والذي يبلغ قيمته ثلاثة ملايين دولار ونصف.

وأكد بشارة على أن هذا المشروع، يهدف إلى تطوير قدرات مؤسسات دولة فلسطين المالية والإدارية، في ظل العقبات والعواقب التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني.

 وأضاف بأن هذا المشروع، سيساعد في تنفيذ سياسات اقتصادية وميزانية عامة بالغة الأهمية، لدولة تخضع لاحتلال عسكري تقييدي منذ سنوات طويلة.

وأكد بشارة على ضرورة تكريس طاقات الإصلاح الداخلية، وبذل الجهود لتنفيذ السياسات المتطورة؛ لنثبت للعالم أجمع، أن الشعب الفلسطيني، قادر على فعل ذلك بكفاءة وفعالية، رغماً عن الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

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