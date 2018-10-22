الأوقاف تُعلن أسماء شركات الحج والعُمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

الوهمية.



بدوره، أثنى حسام ابو الرب، وكيل الوزارة على التعاون الذي يبذل من قبل شركات الحج والعمرة، مؤكداً على أهمية التواصل والمتابعة ما بين الأوقاف والشركات المؤهلة والمرخصة للعمل في هذا المجال.



وأكد أبو الرب، أن الوزارة، وضعت الضوابط واللوائح التنظيمية للعمل في موسم العمرة من خلال تعليمات التأهيل لشركات الحج





من جهته، أوضح زياد الرجوب، مستشار وزير الأوقاف والمكلف بملف الحج، أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة، تفتح أبوابها أمام كافة الإخوة المواطنين والمعتمرين؛ لتقديم أي اقتراح أو شكوى، مؤكداً على شركات الحج والعمرة القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه معتمريها، وأن الوزارة لن تتوانى عن معاقبة أي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها.



وأشار إلى أن وزارة الأوقاف، تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المنظمة والمشرفة على موسمي العمرة والحج، وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان والقاهرة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء، الذي يربط وزارة الأوقاف مع تلك الجهات.



بدوره، شدد سليم الأشقر، الوكيل المساعد للحج والعمرة، على أنه ستتم المتابعة والإشراف على سير عمل الشركات أولاً بأول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة، محذراً من الوقوع في المخالفات، حرصاً على حقوق المواطنين وراحة المعتمرين وسمعة الوزارة.



وبين الأشقر، أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة للمحافظات الشمالية بلغ 72 شركة، وفروعها ست شركات، وفي المحافظات الجنوبية، بلغ عدد الشركات 76 شركة.



أسماء شركات الحج والعمرة للمحافظات الشمالية:





الرقم الشركة العنوان 1 الحرم للسياحة والحج والعمرة القدس 2 ابو خلف للسياحة والسفر والحج والعمرة القدس 3 دار السلام للسياحة القدس 4 مشاعر للحج والعمرة القدس 5 الكونكورد للحج والعمرة والسياحة القدس 6 الراية للحج والعمرة رام الله 7 الانصار للحج والعمرة رام الله 8 ابو الحلاوة للسياحة والحج والعمرة رام الله 9 الفرقان للحج والعمرة رام الله 10 ابو صبحة وشركاه للحج والعمرة رام الله 11 خالد مطير للحج والعمرة رام الله 12 الدليل لخدمات الحج والعمرة رام الله 13 البيان للحج والعمرة والسياحه والسفر رام الله 14 اجياد للحج والعمرة نابلس 15 المسرى للحج والعمرة والسياحة والسفر نابلس 16 المنصور للحج والعمرة نابلس 17 ريتاج المدينة للحج والعمرة نابلس 18 حطين للسياحة والحج والعمرة نابلس 19 الروضة للحج والعمرة نابلس 20 نسائم الرحمة للحج والعمرة نابلس 21 الطواف للحج والعمرة نابلس 22 اراك للحج والعمرة نابلس 23 بالكوم سمارت للحج والعمرة نابلس 24 اليونس للسياحة والسفر والحج والعمرة نابلس 25 مواكب فلسطين لادارة الفنادق والحج والعمرة نابلس 26 احباب الله للحج والعمرة نابلس 27 الزيتونة للحج والعمرة نابلس 28 النصرة للحج والعمرة نابلس 29 ارماس للحج والعمرة نابلس 30 ذات النطاقين للحج والعمرة سلفيت 31 عشاق المصطفى سلفيت 32 ابناء نمر مرجان للتجارة العامة والسياحة والسفر والحج والعمرة سلفيت 33 البيت العتيق للحج والعمرة جنين 34 القسام للحج والعمرة جنين 35 سكاي مون للحج والعمرة الخليل 36 الاخوة للحج والعمرة الخليل 37 الانس للحج والعمرة الخليل 38 السعودية للحج والعمرة الخليل 39 تكسي الاصدقاء للحج والعمرة الخليل 40 الكرام للسياحة والسفر والحج والعمرة الخليل 41 الملكية للحج والعمرة الخليل 42 القطرية للحج والعمرة الخليل 43 ركن الاصاله للسياحة والسفر والحج والعمرة الخليل 44 العنود للحج والعمرة الخليل 45 انجم للحج والعمرة الخليل 46 جبل الرحمة للسياحة والسفر والحج والعمرة حلحول 47 الغيداء للحج والعمرة بيت امر 48 ابناء ابو صالح للحج والعمرة والسياحة والسفر دورا 49 الصخرة الذهبية للحج والعمرة دورا 50 جوهرة الصخرة للحج والعمرة دورا 51 الجياوي للحج والعمرة اذنا 52 السرايا للحج والعمرة يطا 53 حسن ورأفت ابو صبحة للسياحة والحج والعمرة يطا 54 مودة للحج والعمرة والسياحة والسفر يطا 55 الهدار للحج والعمرة والسياحة والسفر يطا 56 مكة للحج والعمرة بيت لحم 57 تبوك للحج والعمرة بيت لحم 58 رواحل للحج والعمرة بيت لحم 59 الصفا والمروة للحج والعمرة طولكرم 60 الضحى للحج والعمرة طولكرم 61 انوار الارض للحج والعمرة طولكرم 62 البيت المعمور للحج والعمرة طولكرم 63 الصالحون للحج والعمرة والسياحه والسفر طولكرم 64 اسطنبول للحج والعمرة طولكرم 65 الياقوت للحج والعمرة طولكرم 66 الطنيب للحج والعمرة طولكرم 67 انجاز للسياحه طولكرم 68 امانة قلقيلية للحج والعمرة قلقيلية 69 السفير للسياحة قلقيلية 70 الرباط للحج والعمرة قلقيلية 71 الشيخ حامد للحج والعمرة قلقيلية 72 الفجر للحج والعمرة طوباس الرقم الشركة عنوان الفرع 1 السفير للسياحة فرع جنين 2 الرباط للحج والعمرة فرع جنين 3 الرباط للحج والعمرة فرع طولكرم 4 السرايا للحج والعمرة فرع الخليل 5 ركن الاصالة للحج والعمرة فرع جنين 6 اراماس للحج والعمرة فرع الخليل



اسماء شركات الحج والعمرة للمحافظات الجنوبية :



م اسم الشركة 1 الشركة الفلسطينية للحج والعمرة 2 شركة أبناء حمدان للحج والعمرة 3 شركة أبو جامع للحج والعمرة 4 شركة إياد قشطة وشركاه للحج والعمرة 5 شركة ابو الخير للحج والعمرة 6 شركة ابو زيد والعرجا للحج والعمرة 7 شركة ابو طه للحج والعمرة 8 شركة ابو علبه للحج والعمرة 9 شركة اجنحة 2000 للحج والعمرة 10 شركة الأغا للحج والعمرة 11 شركة الأقصر للحج والعمرة 12 شركة الأكرمين للحج والعمرة 13 شركة الأهلي للحج والعمرة 14 شركة الاتحاد " أبو شرخ إخوان " للحج والعمرة 15 شركة البطة للحج والعمرة 16 شركة البيت المعمور للحج والعمرة 17 شركة الحرمين للحج والعمرة 18 شركة الدانة الكبرى للحج والعمرة 19 شركة الديار للحج والعمرة 20 شركة الزهارنة للحج والعمرة 21 شركة الزومان للحج والعمرة 22 شركة الشحري إخوان للحج والعمرة 23 شركة العارف للحج والعمرة 24 شركة الغرباوي للحج والعمرة 25 شركة القدس للحج والعمرة 26 شركة الهداية للحج والعمرة 27 شركة الوفاء للحج والعمرة 28 شركة بربخ وشركاه للحج والعمرة 29 شركة بناء للحج والعمرة 30 شركة جوهرة المدينة للحج والعمرة 31 شركة حمادة العفيفي وشركاه "أحباب الحرم" للحج والعمرة 32 شركة حمودة للحج والعمرة 33 شركة حنيف للحج والعمرة 34 شركة حياة رزق أبو صبحة وشركاها للحج والعمرة 35 شركة دلتا للحج والعمرة 36 شركة ربيع حنيف وشريكه للحج والعمرة 37 شركة زعرب وشركاه للحج والعمرة 38 شركة زهرة السالم للحج والعمرة 39 شركة زياد عوض الله وشركاه للحج والعمرة 40 شركة سعد وطالب للحج والعمرة 41 شركة سليمان أبو جزر وشركاه "جبل النور" للحج والعمرة 42 شركة سليمان الغلبان " انوار الحرم" للحج والعمرة 43 شركة سماح للحج والعمرة 44 شركة سويتي تورز للحج والعمرة 45 شركة شراع العودة للحج والعمرة 46 شركة شنن للحج والعمرة 47 شركة صرفند للحج والعمرة 48 شركة ضيوف الرحمن للحج والعمرة 49 شركة طارق كردش وإخوانه للحج والعمرة 50 شركة طافش للحج والعمرة 51 شركة طيبة للحج والعمرة 52 شركة عبد الباري للحج والعمرة 53 شركة عبد الخالق الأسطل وشركاه للحج والعمرة 54 شركة عماد الدين البيوك وشريكته ريم البيوك للحج والعمرة 55 شركة عمر إرقيق وشركاه للحج والعمرة 56 شركة عواجة للحج والعمرة 57 شركة غسان ابو دقة وشركاءه للحج والعمرة 58 شركة فردوس و محمد ابو كاشف للحج والعمرة 59 شركة قويدر والنخالة للحج والعمرة 60 شركة كامل صبرة وشريكه للحج والعمرة 61 شركة كشكو للحج والعمرة 62 شركة محمد السلفيتي " النور المبين" للحج والعمرة 63 شركة محمد صابر أبو عودة وشركاه للحج والعمرة 64 شركة محمد عادل شبير وشركاه للحج والعمرة 65 شركة محمد كساب وشريكه للحج والعمرة 66 شركة مذكور للحج والعمرة 67 شركة مسك المرام للحج والعمرة 68 شركة معين مشتهى وأولاده للحج والعمرة 69 شركة مكتب العودة للحج والعمرة 70 شركة مكسيم للحج والعمرة 71 شركة منار فيصل وفراس البلبيسي وشركاهم " زوار الحرمين" للحج والعمرة 72 شركة مناسك للحج والعمرة 73 شركة نعيم برغوث وأولاده للحج والعمرة 74 شركة هاواي للحج والعمرة 75 شركة وليد رمضان للحج والعمرة 76 شركة يحيى حمتو وشركاه للحج والعمرة

والعمرة للموسم الحالي، وأن إجراءات الوزارة بهذا الخصوص تحكمها مصلحة المواطن، وحماية عمل الشركات الفلسطينية، بما يضمن موسم عمرة يعود بالراحة على المواطن، وتقديم الخدمة الأفضل له، وحماية الشركات المرخصة والمؤهلة من السماسرة والمنتفعين.من جهته، أوضح زياد الرجوب، مستشار وزير الأوقاف والمكلف بملف الحج، أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة، تفتح أبوابها أمام كافة الإخوة المواطنين والمعتمرين؛ لتقديم أي اقتراح أو شكوى، مؤكداً على شركات الحج والعمرة القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه معتمريها، وأن الوزارة لن تتوانى عن معاقبة أي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها.وأشار إلى أن وزارة الأوقاف، تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المنظمة والمشرفة على موسمي العمرة والحج، وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان والقاهرة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء، الذي يربط وزارة الأوقاف مع تلك الجهات.بدوره، شدد سليم الأشقر، الوكيل المساعد للحج والعمرة، على أنه ستتم المتابعة والإشراف على سير عمل الشركات أولاً بأول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة، محذراً من الوقوع في المخالفات، حرصاً على حقوق المواطنين وراحة المعتمرين وسمعة الوزارة.وبين الأشقر، أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة للمحافظات الشمالية بلغ 72 شركة، وفروعها ست شركات، وفي المحافظات الجنوبية، بلغ عدد الشركات 76 شركة.أسماء شركات الحج والعمرة للمحافظات الشمالية:اسماء شركات الحج والعمرة للمحافظات الجنوبية :

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، عن أسماء شركات الحج والعمرة المرخصة، والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1440هـ - 2018-2019م في المحافظات الشمالية والجنوبية.وأكد وزير الأوقاف الشيخ يوسف ادعيس، أن الوزارة تعتبر شركات الحج والعمرة شريكاً لها في خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، من خلال توفير كافة سبل الراحة والأمان لهم في كافة المحطات التي يمرون بها، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقلهم ومسكنهم.وبين أن الشروط التي وضعت لتأهيل شركات الحج والعمرة، جاءت بعد عقد الوزارة ورشة عمل لهم من أجل مناقشة وبحث الشروط والرؤى المستقبلية لتنظيم موسم الحج والعمرة.كما دعا ادعيس كافة المواطنين الراغبين بأداء العمرة إلى عدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة والمؤهلة، وذلك حفاظاً على حقوقهم، ومنعاً للاستغلال من السماسرة واصحاب الشركات