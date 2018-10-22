عساف: اعتقال رموز القدس هدفه الحد من قدرتنا على إيقاف تسريب العقارات
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن اعتقال الرموز القيادية في القدس، يأتي بهدف الحد من قدرة الفلسطينيين على إيقاف تسريب العقارات، وملاحقة ومحاسبة المسربين.
وقال عساف في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون
فلسطين:" إن المسالة ليست عشوائية بل مخطط لها، فاعتقال القادة المقدسيين، يتزامن مع ملاحقة مسربي العقارات لمحاسبتهم ووضع البصمات على الحقيقة وضبط هذه التسريبات وكشف المزورين، في محاولة للمساس بقدرة الفلسطينيين على الحد من عملية التسريب".
وحذر عساف من خطورة التصعيد الإسرائيلي في التعامل مع المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك قراءة في المجلس المركزي للمتغيرات، ومنها محاولة اسرائيل المساس بالرموز الفلسطينية للتأثير على السياسات الفلسطينية في المدينة المقدسة التي تتعرض لعملية تهويد من الداخل وفصل من الخارج.
أكد رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن اعتقال الرموز القيادية في القدس، يأتي بهدف الحد من قدرة الفلسطينيين على إيقاف تسريب العقارات، وملاحقة ومحاسبة المسربين.
وقال عساف في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون
فلسطين:" إن المسالة ليست عشوائية بل مخطط لها، فاعتقال القادة المقدسيين، يتزامن مع ملاحقة مسربي العقارات لمحاسبتهم ووضع البصمات على الحقيقة وضبط هذه التسريبات وكشف المزورين، في محاولة للمساس بقدرة الفلسطينيين على الحد من عملية التسريب".
وحذر عساف من خطورة التصعيد الإسرائيلي في التعامل مع المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك قراءة في المجلس المركزي للمتغيرات، ومنها محاولة اسرائيل المساس بالرموز الفلسطينية للتأثير على السياسات الفلسطينية في المدينة المقدسة التي تتعرض لعملية تهويد من الداخل وفصل من الخارج.
وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى عزل المدينة المقدسة عبر مشروعها القائم على توسيع البناء الاستيطاني، وتشكيل الغلاف الاستيطاني خارجها وتهجير الفلسطينيين المقيمين حول المدينة.
وأكد عساف على الاستمرار في الاعتصام المفتوح في الخان الأحمر، حتى انتهاء هذه الأزمة بشكل كامل وواضح، وحتى يستقر وضع سكان الخان الأحمر دون المساس بوجودهم وتهجيرهم،مشيراً للصراع والتردد داخل حكومة الاحتلال نتيجة الضغط الشعبي في الاعتصام والضغط الدولي.
وقالعساف:"إن اسرائيل تعيش في أزمة وتريد الخروج منها، وأمام بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الذي يحمل اسرائيل المسؤولية، عاد نتنياهو خطوات للوراء جعلته يصطدم مع حلفائه في الائتلاف الحكومي".
وأضاف:" إن اسرائيل تريد النزول عن الشجرة ، ولكن بطريقة تلائمهم، فهم يسوقون قرار تراجعهم عن الهدم وكأنه انتصار، ولكنم في الحقيقة أجبروا على التراجع عن قرارهم".
وأكد عساف على الاستمرار في الاعتصام المفتوح في الخان الأحمر، حتى انتهاء هذه الأزمة بشكل كامل وواضح، وحتى يستقر وضع سكان الخان الأحمر دون المساس بوجودهم وتهجيرهم،مشيراً للصراع والتردد داخل حكومة الاحتلال نتيجة الضغط الشعبي في الاعتصام والضغط الدولي.
وقالعساف:"إن اسرائيل تعيش في أزمة وتريد الخروج منها، وأمام بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الذي يحمل اسرائيل المسؤولية، عاد نتنياهو خطوات للوراء جعلته يصطدم مع حلفائه في الائتلاف الحكومي".
وأضاف:" إن اسرائيل تريد النزول عن الشجرة ، ولكن بطريقة تلائمهم، فهم يسوقون قرار تراجعهم عن الهدم وكأنه انتصار، ولكنم في الحقيقة أجبروا على التراجع عن قرارهم".
التعليقات