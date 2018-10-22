عساف: اعتقال رموز القدس هدفه الحد من قدرتنا على إيقاف تسريب العقارات



وأضاف:" إن اسرائيل تريد النزول عن الشجرة ، ولكن بطريقة تلائمهم، فهم يسوقون قرار تراجعهم عن الهدم وكأنه انتصار، ولكنم في الحقيقة أجبروا على التراجع عن قرارهم".



وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى عزل المدينة المقدسة عبر مشروعها القائم على توسيع البناء الاستيطاني، وتشكيل الغلاف الاستيطاني خارجها وتهجير الفلسطينيين المقيمين حول المدينة.وأكد عساف على الاستمرار في الاعتصام المفتوح في الخان الأحمر، حتى انتهاء هذه الأزمة بشكل كامل وواضح، وحتى يستقر وضع سكان الخان الأحمر دون المساس بوجودهم وتهجيرهم،مشيراً للصراع والتردد داخل حكومة الاحتلال نتيجة الضغط الشعبي في الاعتصام والضغط الدولي.وقالعساف:"إن اسرائيل تعيش في أزمة وتريد الخروج منها، وأمام بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الذي يحمل اسرائيل المسؤولية، عاد نتنياهو خطوات للوراء جعلته يصطدم مع حلفائه في الائتلاف الحكومي".