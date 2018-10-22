المالكي يُودع سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى دولة فلسطين لانتهاء مهامه



حيث أشاد الوزير المالكي بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، كما أثنى المالكي على الجهود التي بذلها السيد شوي في سبيل تعزيز وتطوير علاقات فلسطين وكوريا، مشيداً بالدعم الذي قدمته بلاده للمؤسسات الفلسطينية، وخاصة وزارة الخارجية والمغتربين.



من جانبه، أكد السفير شوي على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، كما شكر طاقم وزارة الخارجية والمغتربين لما لمسه من تعاون ومساعدة، ساهمت في نجاح مهامه، متمنياً التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.





وتمنى الوزير د. رياض المالكي للسفير شوي، التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

رام الله - دنيا الوطنودع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، صباح اليوم الاثنين في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى دولة فلسطين السيد يونج سام شوي، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.