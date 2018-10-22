مصدر لـ "دنيا الوطن": وصول الوفد الأمني المصري لغزة عبر معبر (إيرز)





يشار إلى أن الوفد الأمني المصري، قد جاء قبل عدة أيام إلى قطاع غزة في زيارة مفاجئة، التقى خلالها إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ لمناقشة العديد من الملفات، وعلى رأسها ملف التهدئة مع الاحتلال.

خاص دنيا الوطنأفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد الامني المصري برئاسة أحمد عبد الخالق مسؤول ملف المصالحة في المخابرات المصرية، وصل قبل قليل، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.