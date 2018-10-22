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الجزائر.. إجهاض مخطط "إرهابي" للقاعدة واستنفار على الحدود

الجزائر.. إجهاض مخطط "إرهابي" للقاعدة واستنفار على الحدود
رام الله - دنيا الوطن
يحقق فريق أمني جزائري مع 17 شخصاً، يشكلون أكبر شبكة دعم وإسناد للمجموعات المسلحة بولاية تیسمسیلت (الغرب الجزائري) على خلفیة توقیفھم بعد ضلوعھم في مد خلیة "إرھابیة" تابعة لتنظیم القاعدة بالمعلومات، حول تحركات رجال الشرطة والدرك والجیش. 

وفيما اكتفت وزارة الدفاع الوطني، بإصدار بیان مقتضب جاء فیه: أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجیش الوطني الشعبي بالتنسیق مع مصالح الأمن الوطني، يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، 17 عنصر دعم للجماعات المسلحة بتیسمسیلت"، بحسب ما جاء على موقع (العربية حدث). 

أوردت صحيفة (البلاد) نقلاً عن مصادر أمنیة، أن عملیة الاعتقال جاءت تتويجاً لتحريات دامت أسابیع طويلة، وتمت بناء على معلومات قدمھا سكان من المنطقة، تفید بتردد أشخاص مشبوھین على بیوت بعض المسلحين التائبین.

وأضافت المصادر، أن أقوال اثنین من الموقوفین، أفضت إلى القبض على باقي أفراد الخلیة في حین تتواصل التحقیقات حول عناصر أخرى، والمخطط الإرھابي، الذي كان يجري التدبیر له.

من جھة أخرى، أوقفت مفرزة للجیش الوطني الشعبي بعین ڤزام، أربعة منقبین عن الذھب، وضبطت معدات تفجیر وتسع دراجات نارية و26 مولداً كھربائیاً، و13 مطرقة ضغط، و5 أجھزة للكشف عن المعادن، في حین أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة، مھرباً بحوزته 87.3 قناطیر من ورق التبغ.

وعلى صعید متصل، تشن قوات الجیش الوطني الشعبي، عملیات عسكرية واسعة النطاق في عدة ولايات شمالیة وحدودية لتعقب المجموعات الإرھابیة وبارونات التھريب.

وتمكنت المصالح الأمنیة المشتركة من قصف وتدمیر معاقل لمسحلين، فیما أجھضت عملیات تھريب عديدة بالنواحي العسكرية الثانیة والرابعة والسادسة.

وأفادت ذات المصادر في ھذا الإطار، أن مناطق عدة في أقصى الجھة الشرقیة للوطن، وكذا في معابر وممرات جبلیة وصحراوية استراتيجية، تشھد تحلیقاً مكثفاً لطائرات استطلاع ولمقاتلات من سلاح الجو الجزائري، في سیاق تشديد المراقبة على ھذه المنطقة، وتزامن ذلك مع نقل قوات إضافیة من الجیش والدرك إلى الحدود الشرقیة.

وذكرالمصدر نقلاً عن شھود عیان بولايتي تبسة وسوق أھراس أنھم شاھدوا تحلیقاً مكثفاً وغیر مسبوق لطائرات حربیة جزائرية وأخرى عمودية، وذكروا أن بعض الطائرات القتالیة امتد مجال تحلیقھا إلى مناطق واسعة في الشريط الجبلي، وحتى المسالك الصحراوية الممتدة إلى ولاية وادي سوف، وكانت تحلق منفردة على ارتفاعات متوسطة وفي تشكیل يؤكد أنھا في مھمة مراقبة واستطلاع.

وتربط ھذه الشھادات مع ما يتداول حالیاً، من أنباء عن تنقل قادة كبار من ھیئة أركان الجیش للإشراف على مراقبة الحدود الشرقیة وتنفیذ مخطط أمني جديد أعدته ھیئة أركان الجیش بھدف "منع أي اختراق للحدود الجزائرية من جماعات مسلحة من أي فصیل تونسي أولیبي، ومنع اختراق الأجواء الجزائرية ومواجھة تھريب السلاح عبر الحدود الجزائرية ".

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