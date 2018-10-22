خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان أسرة جمال خاشقجي

رام الله - دنيا الوطنأعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي، وذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه خادم الحرمين الشريفين بنجل الفقيد، صلاح جمال خاشقجي.كما أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (الشرق الأوسط).وأعرب صلاح خاشقجي، عن جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على تعزيتهما ومواساتهما لهم في الفقيد.