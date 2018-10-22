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الشرطة المصرية تُلقي القبض على كاتبٍ بتهمة نشر أخبار كاذبة

الشرطة المصرية تُلقي القبض على كاتبٍ بتهمة نشر أخبار كاذبة
عبد الخالق فاروق
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الأمن المصرية، أمس الأحد، كاتباً مصرياً بتهمة نشر أخبار كاذبة، عبر كتاب ألفه عن الاقتصاد المصري.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدرين أمنيين وزوجة الكاتب، أنه تم القبض على عبد الخالق فاروق، وهو خبير اقتصادي، بعد أيام من تقارير لوسائل إعلام محلية، عن مصادرة مسودة كتاب من تأليفه بعنوان "هل مصر بلد فقير حقاً"، تضمن انتقاداً للسياسات الاقتصادية للحكومة.

وقال المصدران الأمنيان: إن الشرطة ألقت القبض على فاروق، بناءً على أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ولم يتسن الوصول لمكتب النائب العام، أو ناشر الكاتب للتعليق على ذلك في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وفق (رويترز).

وقالت نجلاء سلامة، زوجة فاروق، إن رجال الشرطة الثلاثة الذين أخذوه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة، أبلغوه أنهم يلقون القبض عليه بسبب هذا الكتاب.

ونقلت وكالة (رويترز) عنها، أنه سُمح لها فيما بعد بتسليمه طعاماً وأدوية وملابس، في قسم الشرطة المحتجز به.

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