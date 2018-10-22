الاحتلال يبدأ بخطوات التقسيم المكاني للمسجد الأقصى عبر باب الرحمة

رام الله - دنيا الوطنحذّر ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، السفير أحمد الرويضي، من خطورة ما يجري في منطقة باب الرحمة، ومخططات الاحتلال العلنية، بالتقسيم المكاني عبر فتح مدخل مخصص للمستوطنين عبر باب الرحمة، من أجل السيطرة على الجزء الشرقي من باحات المسجد الأقصى.وطالب الرويضي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين، منظمة (يونسكو) بإجراء تحقيق حول إجراءات سلطات الاحتلال في القدس، بمواصلة انتهاكاتها، وطمس المعالم والآثار الإسلامية، يُمهد لاتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل إزاء هذه الانتهاكات.