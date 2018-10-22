الرئيس عباس يلتقي السلطان قابوس في مسقط

رام الله - دنيا الوطنيلتقي الرئيس محمود عباس في العاصمة العمانية مسقط، عصراليوم، سلطان عُمان قابوس بن سعيد، التي وصلها بالأمس.وقال تيسير جرادات، سفير فلسطين في عمان: إن الرئيس عباس، سيطلع السلطان قابوس على التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة بعد الإجراءات الأمريكية العدائية، ضد الشعب الفلسطيني.وأوضح جرادات، أن اللقاء، سيبحث أيضاً العلاقات الثنائية بين فلسطين وسلطنة عمان، مشيداً بالدعم العُماني للقضية الفلسطينية.