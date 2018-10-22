الجيش الإسرائيلي يقتحم شويكة ويعتقل 10 فلسطينيين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وقد اعتقل الجيش، 10 فلسطينيين، من الضفة الغربية بدعوى أنهم من "المطلوبين" للمخابرات الإسرائيلية، وتم تحويلهم إلى التحقيق.
وبحسب موقع (واللا)، فقد اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة، قرية شويكة قضاء طولكرم، لمواصلة البحث عن منفذ عملية (بركان).
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.
وقد اعتقل الجيش، 10 فلسطينيين، من الضفة الغربية بدعوى أنهم من "المطلوبين" للمخابرات الإسرائيلية، وتم تحويلهم إلى التحقيق.
وبحسب موقع (واللا)، فقد اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة، قرية شويكة قضاء طولكرم، لمواصلة البحث عن منفذ عملية (بركان).
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