الحكومة الإسرائيلية تدعم مشروع قانون منع زيارات الأسرى

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن الكنيست، سيصوت قريباً على مشروع قانون، يحظر بموجبه زيارات أسرى حركة حماس أو أي حركة تحتجز إسرائيليين كأسرى في قطاع غزة.وذكرت الصحيفة، أن مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب (الليكود) أورن حزان، ينص على منع زيارات الأسرى الفلسطينيين، لعناصر أي تنظيم يحتجز إسرائيليين، خصوصاً حماس.وقالت صحيفة (هآرتس): "إن مشروع القانون، يحظى بتأييد غالبية كتل الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يحصل على أغلبية بالكنيست".