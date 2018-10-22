ليبرمان: سيتم إخلاء (الخان الأحمر) لأن هذا القرار لا رجعة فيه



وكانت المدعية في محكمة الجنايات الدولية، قد حذرت من أن عملية إجلاء سكان (الخان الأحمر، قد تُشكل جريمة حرب.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه سيتم إخلاء (الخان الأحمر) شرقي القدس المحتلة، لأن هذا القرار لا رجعة فيه.وأوضح في كلمة ألقاها الليلة الماضية، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه من الضرورة بمكان استنفاد جميع المحاولات، لإجراء العملية طوعاً.وبدورها، رأت وزيرة العدل اييليت شاكيد، أن الحديث لا يدور عن إخلاء ما وصفتهم (بدو ساذجين) بل ضغوطات كبيرة تمارسها السلطة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، كجزء من نضال سياسي، مشيرة إلى الأهمية الاستراتيجية لمكان (الخان الأحمر).وجاءت تصريحات شاكيد، خلال تجمع انتخابي لقائمة حزبها (البيت اليهودي)، في مستوطنة (معاليه أدوميم) الليلة الماضية.وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أمس: إن عملية إخلاء قرية (الخان الأحمر)، ستتم في غضون أيام وليس أسابيع، مشيراً إلى أن قرار المجلس الوزاري المصغر (كابينت) إرجاء العملية، جاء بغية إتاحة الفرصة لشرح دوافع هذه الخطوة لجهات دولية، مضيفاً أنه تم عرض حلول بديلة على السكان.