شؤون فلسطينية

المالكي يُطالب المجتمع الدولي باليقظة تجاه خطوات إسرائيل بشأن (الخان الأحمر)

المالكي يُطالب المجتمع الدولي باليقظة تجاه خطوات إسرائيل بشأن (الخان الأحمر)
رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول قرية (الخان الأحمر)، وبيانات دول الاتحاد الأوروبي، وتماسك الشعب الفلسطيني في هذه القضية، جعل إسرائيل تفكر بـ "شكل تكتيكي" للتغلب على هذه الردود.

وأضاف المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هذا التكتيك الإسرائيلي، يقوم عبر إعطاء معلومات قد تكون مضللة، ثم بعد ذلك تبدأ بالحديث مع السكان، بالانتقال الى أماكن أخرى، وتخفيف ردود الفعل، والتركيز على القضايا الأخرى، لتقوم بعملية الهدم في خطوة مفاجئة.

وأكد أن إسرائيل على استعداد لتحمل ردود الفعل الدولية، و"نحن نعلم أن مثل هذه الردود لن ترتقي إلى المستوى المطلوب"، مشيراً إلى أنه لا يوحد دولة في العالم، تستطيع أن تأخذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل، لأسباب مختلفة.

وأكد المالكي "أن إجراءات إسرائيل تكتيكية، نحن حذرنا منها، ويجب أن يكون الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي حذراً منها أيضاً، مشدداً على أن الفلسطينيين يتوقعون الأسوأ من الاحتلال، خاصة وأنهم مرّوا بتجارب شبيهة.

وطالب المالكي المجتمع الدولي، بأن يكون متيقظا تجاه أي خطوة تتخذها إسرائيل بشأن (الخان الأحمر).

وفي سؤال حول التحذيرات الإسرائيلية، من اعتراف الرئيس الأمريكية بالقدس عاصمة للفلسطينيين أيضاً، أكد المالكي أن هذه المناورة غير دقيقة، معرباً عن اعتقاده بأن تل أبيب مرتاحة تماماً من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة، وهي تتماهى مع الموقف الإسرائيلي، وتلتقي تماماً مع حكومة المستوطنين، وهي ليس لديها مشكلة، في أن تستمر واشنطن بهذه الإجراءات، بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي أن إسرائيل لا تريد من الإدارة الأمريكية أن تقدّم خطة، تحت أي مسمى (صفقة القرن) أو غيرها، حتى لو كانت هذه الخطة، 90 % منها هي لصالح إسرائيل، و10% لصالح فلسطين.

وشدد على أنها لا تريد أن تقدم 10% من التنازلات، كجزء من هذه الخطوة، الآن أو بعد مئة سنة، لأنه في حال تم طرح هذه الخطة، لن تكون تل أبيب قادرة على رفضها، حتى لو كانت 10%  ليس بصالحها، مضيفاً أنه لهذه الأسباب، إسرائيل مرتاحة من الإجراءات الأمريكية، وهي أحادية الجانب، والتي تبني عليها في كافة المجالات.

وتابع: "أي تحذيرات تأتي هي في إطار أن إسرائيل لا ترغب من الإدارة الأمريكية أن تقدم أي خطة، والحديث يدور في كيفية تعطيل وتأجيل وعدم تقديم أية أفكار مرتبطة بـ (صفقة القرن)، لأن ذلك سيجعلها تتعامل مع (صفقة القرن) وتقديم تنازلات للفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

فيديو: شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

فيديو: شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالخليل

الاحتلال يبدأ بخطوات التقسيم المكاني للمسجد الأقصى عبر باب الرحمة

الاحتلال يبدأ بخطوات التقسيم المكاني للمسجد الأقصى عبر باب الرحمة

الرئيس عباس يلتقي السلطان قابوس في مسقط

الرئيس عباس يلتقي السلطان قابوس في مسقط

الجيش الإسرائيلي يقتحم شويكة ويعتقل 10 فلسطينيين بالضفة

الجيش الإسرائيلي يقتحم شويكة ويعتقل 10 فلسطينيين بالضفة

الحكومة الإسرائيلية تدعم مشروع قانون منع زيارات الأسرى

الحكومة الإسرائيلية تدعم مشروع قانون منع زيارات الأسرى

ليبرمان: سيتم إخلاء (الخان الأحمر) لأن هذا القرار لا رجعة فيه

ليبرمان: سيتم إخلاء (الخان الأحمر) لأن هذا القرار لا رجعة فيه

حماس: نتوقع الأسوأ من الاحتلال وجاهزون لكل الاحتمالات

حماس: نتوقع الأسوأ من الاحتلال وجاهزون لكل الاحتمالات

الاحتلال يعتقل شاباً ويُداهم عدة منازل في اللبن الشرقية

الاحتلال يعتقل شاباً ويُداهم عدة منازل في اللبن الشرقية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يقتحم شويكة ويعتقل 10 فلسطينيين بالضفة

الجيش الإسرائيلي يقتحم شويكة ويعتقل 10 فلسطينيين بالضفة

المالكي يُطالب المجتمع الدولي باليقظة تجاه خطوات إسرائيل بشأن (الخان الأحمر)

المالكي يُطالب المجتمع الدولي باليقظة تجاه خطوات إسرائيل بشأن (الخان الأحمر)

الاحتلال يعتقل شاباً ويُداهم عدة منازل في اللبن الشرقية

الاحتلال يعتقل شاباً ويُداهم عدة منازل في اللبن الشرقية

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في مردا شمال سلفيت

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في مردا شمال سلفيت

شاهد: بالأرقام.. الخفش يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن صدارة شركة ترست العالمية

شاهد: بالأرقام.. الخفش يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن صدارة شركة ترست العالمية

شاهد: آراء المواطنين.. أيهما أكثر وفاءً المرأة أم الرجل؟

شاهد: آراء المواطنين.. أيهما أكثر وفاءً المرأة أم الرجل؟

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين بالضفة الغربية

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

منوعات

&#34;كيم كاردشيان&#34; تتحدث عن علاقتها الحميمة مع زوجها.. لهذا السبب؟

"كيم كاردشيان" تتحدث عن علاقتها الحميمة مع زوجها.. لهذا السبب؟

هذه الطفلة التي أصبحت فنانة خليجية شهيرة.. خمنوا من هي؟

هذه الطفلة التي أصبحت فنانة خليجية شهيرة.. خمنوا من هي؟

آخرهم بلقيس وتامر حسني.. الأحبال الصوتية تخنق المطربين

آخرهم بلقيس وتامر حسني.. الأحبال الصوتية تخنق المطربين

شريهان لازالت ترقص بطريقتها الجميلة على أنغام &#34;ده لو اتساب&#34; و&#34;شو حلو&#34;

شريهان لازالت ترقص بطريقتها الجميلة على أنغام "ده لو اتساب" و"شو حلو"

شاهد أول تعليق من هنا شيحة بعد عقد قرانها على أحمد فلوكس

شاهد أول تعليق من هنا شيحة بعد عقد قرانها على أحمد فلوكس

الغاء زفاف&#34;مي حلمي&#34;و&#34;محمد رشاد&#34; قبل دقائق من إقامته وانباء عن انفصالهما

الغاء زفاف"مي حلمي"و"محمد رشاد" قبل دقائق من إقامته وانباء عن انفصالهما

فيديو: غادة عبد الرازق بلوك جديد خيالي.. وهذا &#34;الفيديو&#34; حذفته

فيديو: غادة عبد الرازق بلوك جديد خيالي.. وهذا "الفيديو" حذفته

مريم حسين بـ&#34;الهوت شورت&#34; مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

مريم حسين بـ"الهوت شورت" مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام &#34;حبايب&#34;

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام "حبايب"

رسالة صارمة من مي عيدان لـ&#34;عمرو دياب&#34;: هذه أجمل من &#34;دينا&#34; بمليار مرة

رسالة صارمة من مي عيدان لـ"عمرو دياب": هذه أجمل من "دينا" بمليار مرة

عربي

القاهرة تكشف حقيقة تعرّض جثمان سائح بريطاني لسرقة أعضاء

القاهرة تكشف حقيقة تعرّض جثمان سائح بريطاني لسرقة أعضاء

الشرطة المصرية تُلقي القبض على كاتبٍ بتهمة نشر أخبار كاذبة

الشرطة المصرية تُلقي القبض على كاتبٍ بتهمة نشر أخبار كاذبة

صحيفة: قرار الأردن بشأن (الباقورة والغمر) جاء منفرداً بسبب التعنت الإسرائيلي بالقدس

صحيفة: قرار الأردن بشأن (الباقورة والغمر) جاء منفرداً بسبب التعنت الإسرائيلي بالقدس

المغرب: قرار جديد في قضية &#34;اختبار العذرية&#34; للفتيات المقبلات على الزواج يثير الجدل

المغرب: قرار جديد في قضية "اختبار العذرية" للفتيات المقبلات على الزواج يثير الجدل