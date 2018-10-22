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العربية تنشر (فيديو) يرصد تفاصيل الخطأ القاتل في قضية "خاشقجي"

العربية تنشر (فيديو) يرصد تفاصيل الخطأ القاتل في قضية "خاشقجي"
الصحفي الراحل جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (العربية)، مساء الأحد، فيديو يصور تفاصيل قضية الصحفي جمال خاشقجي، منذ اختفائه حتى الإعلان عن مقتله، استناداً إلى تصريحات مسؤول سعودي كبير لوكالة (رويترز)، مشيراً إلى أن الخطة، كانت تهدف لإعادة خاشقجي إلى الرياض،   لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة.

وأفاد المصدر لـ (رويترز) أن نائب رئيس المخابرات، أحمد عسيري، شكّل فريقاً من 15 شخصاً للسفر للقنصلية، وإحضار خاشقجي بالإقناع، لكن المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، رشح العقيد ماهر المطرب، أن يكون جزءاً من الفريق لأن خاشقجي يعرفه شخصياً.

 

يذكر، أن جمال أحمد حمزة خاشقجي، مواليد (13 أكتوبر 1958 ) وهو صحفي وإعلامي سعودي، رأس عدّة مناصب لعدد من الصحف في السعودية، وتقلّد منصب مستشار، كما أنّه مدير عام قناة العرب الإخبارية سابقًا.

ويكتب عاموداً في صحيفة (واشنطن بوست) منذ 2017، وُصف في الصحف، وأجهزة الإعلام العالمية، بأنه "وفيّ للدولة السعودية" و"منتقد لسياساتها".

غادر خاشقجي السعودية في سبتمبر 2017، وكتب بعد ذلك مقالات صحفية انتقد فيها الحكومة السعودية، وانتقد بصورة كبيرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك عارض التدخل العسكري في اليمن.

قُتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول، وكان آخر مكان شوهد فيه أثناء دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا.

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