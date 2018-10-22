حماس: نتوقع الأسوأ من الاحتلال وجاهزون لكل الاحتمالات

رام الله - دنيا الوطنقال طاهر النونو، القيادي في حركة حماس: "إن التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد العسكري تجاه قطاع غزة ليست بجديدة"، مشيراً إلى أنه عادة ما تصدر التهديدات، ثم تتم مناقشات داخلية في إسرائيل، لتعود تلك التهديدات لتخفت في إطار المناكفات الداخلية وفي إطار الصراع على القيادة داخل الكيان الإسرائيلي.وأضاف النونو: "إن التهديدات الإسرائيلية، ستزداد مع المزايدات من جانب قادة الاحتلال مع اقتراب الانتخابات"، لافتاً إلى أن هذا الاستحقاق، يشهد التسابق في المزايدة من قادة الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح النونو، أن حركة حماس، تتوقع دائماً الأسوأ من الاحتلال، وهي جاهزة لكل الاحتمالات، ولأي خطوة يمكن أن تقوم بها إٍسرائيل، متابعاً: "إن هناك استعداداً وقدرة على التعامل في مواجهة أية حماقة قد تصدر من تل أبيب"، مؤكداً أن تلك المواجهة لا نتمناها ولا نخشاها.