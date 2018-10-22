شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شاباً ويُداهم عدة منازل في اللبن الشرقية

الاحتلال يعتقل شاباً ويُداهم عدة منازل في اللبن الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شاباً، وداهمت عدة منازل في اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال، اقتحمت قرية اللبن الشرقية، واعتقلت الشاب خالد عبد الجبار ضراغمة (21 عاماً)، وداهمت عدة منازل في القرية، وعبثت بمحتوياتها، وهددت قاطنيها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضافت المصادر ذاتها: "إن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين: محمد سليمان عويس، وإبراهيم ذيب عويس، وسليمان حسن ضراغمة".

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