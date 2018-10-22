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شاهد: صور جديدة لدخول "خاشقجي" القنصلية وتوديعه لخطيبته

شاهد: صور جديدة لدخول "خاشقجي" القنصلية وتوديعه لخطيبته
خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (TRT) التركي، مجموعة صور جديدة، تظهر الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لدى دخوله مبنى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

وتظهر الصور الصحفي الراحل، أثناء توجهه إلى مدخل القنصلية قرابة الساعة الواحدة والربع ظهراً، يوم الثلاثاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويظهر جمال خاشقجي، الذي قالت مصادر سعودية: إنه توفي جراء شجار وقع مع عدد من الأفراد داخل القنصلية، في رواية ما زال يشوبها الغموض، وهو يتعرض للتفتيش على مدخل القنصلية الرئيس، فيما تظهر صورة أخرى جمال، وهو يودع خطيبته خديجة جنكيز للمرة الأخيرة.

وتعد الصور هي الأولى التي تظهر الصحفي الراحل بشكل واضح لدى دخوله القنصلية يوم اختفائه، وتظهر هيئته كاملة، بما في ذلك الملابس التي كان يرتديها.

الصحفي جمال خاشقجي يودع خطيبته بجانب الباب الرئيسي للقنصلية

بعد توديعه لخطيبته، يظهر خاشقجي على البوابة الرئيسية ويقوم عنصر الأمن بتفتيشه

في الصورة يظهر خاشقجي وهو يقف بجانب الأمن للسماح له بالدخول للقنصلية

في الصورة يظهر خاشقجي أثناء دخوله للقنصلية

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