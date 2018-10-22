الزعنون: وزعنا دعوات المركزي وتوصية الثوري بندٌ طارئٌ في جدول الأعمال





وأضاف الزعنون، أن توصية المجلس الثوري لحركة فتح للمركزي بالدعوة إلى حل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات، ستكون بنداً طارئاً في جدول الأعمال.



وشدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه يحق للأعضاء خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، أن يقدموا تعديلاً أو إضافة على جدول الأعمال.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أنه تم توزيع الدعوات على أعضاء المجلس المركزي، مشيراً إلى عدم وجود أي معيقات، أمام عقد الدورة المقررة ما بين يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.