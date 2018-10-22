مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في مردا شمال سلفيت

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، قرية مردا شمال سلفيت، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية عليها.وأفاد بسام ابداح، نائب رئيس المجلس القروي، بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت القرية فجراً، وأعطبت عدداً من المركبات تعود للمواطنين: عمر صدقي خفش، ونشأت خفش، وحسين حسن سعيد، وأحمد صالح ابداح، وسميح ومحمد ابداح، وسائد طه ابداح، كما خطت شعارات عنصرية عليها.