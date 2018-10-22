أبو مرزوق: أعضاء مركزية فتح لا يجرؤون على الاتصال بحماس

قال القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق: إن أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، لا يجرؤون على الاتصال بأحد من حركة حماس ولو بالخطأ، عازياً ذلك إلى تجنبهم لغضب الرئيس محمود عباس.





وأوضح أبو مرزوق، وفق تغريدات للإعلامية المصرية جيهان الحسيني على (تويتر)، إن المصريين يفضلون إنجاز المصالحة أولاً، ثم التهدئة، لكنهم لا يشترطون ذلك، وجهودهم مستمرة في المسارين بشكل متوازٍ، فالقضايا منعزلة عن بعضها البعض.



وحول زيارة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لقطاع غزة، رجح أبو مرزوق، أن تكون زيارته للقطاع الأسبوع المقبل.





وفيما يتعلق بإطلاق صاروخين من قطاع غزة، فجر الأربعاء الماضي، قال أبو مرزوق: "حماس لم تُطلق هذين الصاروخين الأسبوع الماضي، ولا يمكن أن تُطلق صواريخ قبل يوم واحد من زيارة الوزير المصري، وفي ظل وجود وفد مصري، يُعد لزيارته".





وأضاف: "مصر تعلم ذلك، فلو عرفت الأجهزة الأمنية من هؤلاء سيتم اعتقالهم، لكن مازال هناك صعوبة في الوصول لهم".













رام الله - دنيا الوطن