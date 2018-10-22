شؤون فلسطينية

شاهد: بالأرقام.. الخفش يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن صدارة شركة ترست العالمية

شاهد: بالأرقام.. الخفش يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن صدارة شركة ترست العالمية
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
قال نائب المدير العام لـ (شركة ترست العالمية للتأمين)، عزام الخفش: إن ترست أكبر شركة تأمين فلسطينية، وتطمح أن تكون أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط، إذا ما استمرت خطوات الشركة بالثبات كما هي الآن.

وأوضح الخفش، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المحفظة التأمينية للشركة تصل لـ 23% من سوق التأمين الفلسطيني وبمجموع 34 مليون دولار، وهذه المحفظة هي لشركة ترست لوحدها، دون الشركات التابعة والحليفة، والتي من ضمنها شركة التكافل للتأمين.

وأضاف: "أما إذا ما جمعنا محفظة شركة ترست وشركة التكافل، فإن حجم المحفظة يصل 57 مليون دولار، وحصة من السوق الفلسطيني، تصل إلى 38% ونحن في شركة ترست نعمل على تطويرها وتنويعها، فمحفظة الشركة متنوعة من التأمين الصحي، لتأمين الحرائق، وحتى التأمين على الحياة، فالشركة تعمل على توليفة لتحقيق أفضل النتائج".

وتابع: "حقوق ملكية شركة ترست العالمة، تعود إلى مستثمرين فلسطينيين، لأن الشركة تهدف إلى الاستثمار في فلسطين، على الرغم من أن الشركة لها امتداد إقليمي فهي موجودة في 16 دولة، وتبلغ حقوق ملكية شركة ترست لوحدها بحدود 49 مليون دولار أمريكي، ومع الشركات المجمعة والحليفة الرقم يصل إلى 60 مليون دولار، أما أصول الشركة الأم دون حلفائها، فهي تصل إلى 129 مليون دولار، ومع الشركات الحليفة والتابعة تصل إلى 194 مليون دولار".

وأشار الخفش، إلى أن هذه الأرقام تظهر أن شركة ترست هي من أكبر شركات التأمين أصولاً، وقد وضعت هذه الأصول وحقوق الملكية بشكل مهني مدروس؛ لحماية حقوق المساهمين والمؤمنين في نفس الوقت.

ولفت إلى أن حصة شركة ترست من سوق الفلسطين والبالغة 23% هي حصة مناسبة ومدروسة وموزعة على قطاعات التشغيل المناسبة في سوق التأمين الفلسطيني، كما أن حصة شركة ترست مع الشركات الحليفة تصل إلى 38%، وهي حصة كافية وجيدة، ولكن الشركة تعمل أيضاً على زيادتها بشكل مدروس وآمن.

وقال: "وزعت أرباح منذ تأسيسها عام 1994 وحتى الآن، وبحسب رأي المحللين الاقتصاديين فإنها أرباح مجزية، ففي آخر 10 سنوات، وزعت شركة ترست أرباحاً بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي، وكما أعطت أسهم منحة مجانية منذ عام 2008 وحتى عام 2018 قرابة 6 ملايين سهم، وبالتالي مجموع توزيعات الشركة خلال آخر 10 سنوات فقط قرابة 16 مليون دولار، وهذا الرقم يظهر مكانة شركة ترست، وقوتها في توزيع أرباحها".

وبين الخفش، أن أهم شيء لشركات التأمين، هو وجود شركات إعادة تأمين قوية، ومصنفة تصنيفاً قوياً؛ لأن هذه الشركات هي من تعمل على تغطية شركات التأمين في فلسطين، وبهذه الخصوص شركة ترست العالمية للتأمين لها اتفاقيات إعادة تأمين ممتازة مع شركات مصنفة بأفضل التصنيفات، فالشركة تتعامل مع شركات إعادة تأمين عالمية، وبالتالي هذا الأمر يمنع حدوث أي مشاكل في التغطيات التأمينية، لأن عدم وجود إعادة تأمين جيد لشركة التأمين قد يعرضها للافلاس، كما أن لشركة ترست وضع خاص في قضية إعادة تأمين، لأنها تعمل مع شركة ترست لإعادة تأمين ذات التصنيف العالي جداً.

وأشار إلى أن أهم الأخطار التي تواجه شركات التأمين فلسطينياً، هو أن معظم استثماراتها تكون غير موزعة وبشكل غير مدروس، أما في شركة ترست ومن خلال لجنة الاستثمارات والمنبثقة عن مجلس الإدارة، فقد قامت الشركة بتوزيع استثماراتها في أكثر من قطر واتجاه".

واستدرك بالقول: "إن التوزيع يكون بشكل مهني ومدروس، وكان الأساس في التفكير في الاستثمار، أن يكون الجزء الأكبر منه موجود في فلسطين، وذلك لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي الاستثمارت الداخلية في فلسطين تفوق 64 مليون دولار، وفي الخارج تصل إلى 17 مليون دولا ر، وهذه الاستثمارات توزعت ما بين أسهم، و أراضٍ، وبنوك مثل أسهم في بنوك ودائع، واستثمار في شركة الاتصالات الفلسطينية، وأيضا في بنوك وشركات خارج فلسطين، وهذا التنوع في الاستثمار، يقلل من مخاطر الاستثمار أولاً: وثانياً: يُحقق أرباحاً مجزية للشركة، مما يساعدها في تقديم أفضل خدمة للسوق الفلسطيني".

 

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