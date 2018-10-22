شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لتساقط الأمطار ليلاً

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لتساقط الأمطار ليلاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم حاراً إلى شديد الحرارة ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4- 5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً معتدلة في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/10/23: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم حاراً إلى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4- 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/10/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم حاراً نسبياً في معظم المناطق حاراً في الأغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والفرصة مهيأه لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2018/10/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-21 29-21 29-18 بيت لحم 29-21 29-21 29-18
رام الله والبيرة 28-20 28-20 28-17 طولكرم 34-24 34-24 34-20
نابلس 31-22 31-22 31-19 قلقيلية 34-24 34-24 34-20
جنين 34-24 34-24 34-20 سلفيت 29-21 29-21 29-18
طوباس 34-24 34-24 34-20 روابي 30-21 30-21 30-18
الخليل 29-20 29-20 29-17 غزه 32-25 32-25 32-21
أريحا 38-27 38-27 38-24 خانيونس 32-25 32-25 32-21
الأغوار الشمالية 36-25 36-25 36-22 رفح 33-24 33-24 33-20

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