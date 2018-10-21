فيديو.. سلاح جديد يستخدمه الاحتلال ضد المواطنين بالخان الاحمر.. تعرّف عليه





ويطلق على هذا السلاح الجديد، (تاسر الكهربائي)، حيث استخدمه الاحتلال ضد المتظاهرين في قرية الخان الاحمر.





ويكون رأس المسمارين معكوفين؛ حتى يلحق الاذى بشكل أكبر، وقد يتسبب في سكتة قلبية واحيانا للوفاة.





ومن أعراض هذا السلاح، تلف في الرئة، وحالات الصرع، وألم المفاصل.









رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو، يوضح استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي سلاح من نوع جديد، لا يطلق أعيرة نارية وانما مسماريْن صاعقيْن يصيبا الانسان بالشلل.