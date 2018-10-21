شؤون فلسطينية

الحساينة ينظم جولة تفقدية لمعبري رفح وكرم أبو سالم ويطلع على سير العمل

الحساينة ينظم جولة تفقدية لمعبري رفح وكرم أبو سالم ويطلع على سير العمل
رام الله - دنيا الوطن
نظم وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة جولة تفقدية لمعبر رفح وكرم أبو سالم واطلع على سير العمل في المعبر. 

وقال الوزير الحساينة قمنا بتوجيهات سامية من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بجولة تفقدية لمعبر رفح وكرم أبو سالم واستمعنا لأوضاع العمل في المعابر والعقبات التي تواجه عملهم.

وشكر الوزير الحساينة موظفي المعابر على جهودهم وعملهم الدؤوب في المعابر وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني. 


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