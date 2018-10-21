صيدم يستقبل طالبة أعيدت للحياة بعد إصابتها بنزيف دماغي









رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، الطالبة رشا أبو السعود من مدرسة كمال جنبلاط في مديرية تربية نابلس، التي أعيدت إلى الحياة من جديد بعد إصابتها بنزيف دماغي.وأكد الوزير على متابعة الوزارة الحثيثة لحالة الطالبة واستكمال علاجها لضمان ديمومة تعليمها، مهنئاً الطالبة وذويها على تماثلها للشفاء.بدورها، أعربت أبو السعود عن شكرها للوزير على متابعته لعلاجها وتشجيعها للمضي قُدماً في مسيرتها التعليمية، موضحةً أن استقبالها اليوم مثل لفتة نبيلة تستحق الاحترام والتقدير.وحضر اللقاء مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير تربية نابلس أحمد صوالحة، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، وعائلة الطالبة.