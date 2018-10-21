بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري غدا الاثنين، سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة، بالإضافة إلى الحافلة التاسعة من كشف (15-10)، وكذلك حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الإثنين في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.