بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري غدا الاثنين، سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة، بالإضافة إلى الحافلة التاسعة من كشف (15-10)، وكذلك حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الإثنين في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري غدا الاثنين، سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة، بالإضافة إلى الحافلة التاسعة من كشف (15-10)، وكذلك حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الإثنين في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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