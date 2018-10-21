شؤون فلسطينية

حماس: الهدوء لن يتحقق في القطاع إلا بكسر الحصار

حماس: الهدوء لن يتحقق في القطاع إلا بكسر الحصار
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم: "إن الشعب الفلسطيني، لا يلتفت لقرارات الاحتلال بإعادة فتح معبري (بيت حانون/ إيرز) و(كرم أبو سالم) في قطاع غزة أو إغلاقهم، مؤكداً أن المطلوب حقيقةً؛ لتحقيق الهدوء هو كسر الحصار على قطاع غزة".

وأضاف قاسم: "إن الهدوء في القطاع لن يتحقق إلا عندما يلمس المواطن في غزة آثار كسر الحصار عليه"، واعتبرت حماس أن القرار الإسرائيلي لن يمنعها من مواصلة مسيرات العودة حتى كسر الحصار بشكل كامل عن القطاع"، بحسب ما جاء على قناة (الغد) الإخبارية.

من جانبة، أكد المحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل، أن هناك رسائل متبادلة بين حماس وإسرائيل، وأن هناك فهماً من كل طرف للآخر، مشدداً على أن الطرفين لا يرغبان في التصعيد.

 

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