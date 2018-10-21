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البرلمان المصري يُمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

البرلمان المصري يُمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة العامة، بالموافقة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، بموافقة أغلبية الأعضاء.

وتمت الموافقة، بعد أن استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أسباب القرار، وتلاه خلال اجتماع موسع للجنة العامة، ناقشوا فيه القرار من جميع جوانبه، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكدت اللجنة العامة، أن الظروف التي تمر بها البلاد تقتضي إعلان حالة الطوارئ لمواجهة "الإرهاب"، كما أكدت ثقتها ودعمها للقيادة السياسية برئاسة السيسي، وتأييدها لجهود القوات المسلحة والشرطة في محاربة ومواجهة "الإرهاب".

وذكرت اللجنة في تقريرها، أن التجارب أثبتت نجاح مصر في صد العديد من الهجمات قبل وقوعها، والكشف عن الخلايا الإرهابية، وضبط العديد من التنظيمات.

كما أشارت إلى أن قانون الطوارئ، سيمكن قوات الأمن من القيام بعملها بكفاءة عالية؛ لتفكيك الخلايا الإرهابية، والكشف عن مصادر تمويلها.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر قراراً بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

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