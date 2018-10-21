شؤون فلسطينية

ليبرمان: لا أؤمن بتسوية مع حماس وتحقيق الهدوء يتم بتوجيه ضربة قوية لها

ليبرمان: لا أؤمن بتسوية مع حماس وتحقيق الهدوء يتم بتوجيه ضربة قوية لها
رام الله - دنيا الوطن
قال أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أنا لست مؤمناً، ولن أؤمن بأي تسوية مع حركة حماس".

جاء ذلك، في حديث له على إذاعة جيش الاحتلال، مضيفاً: "إذا أردنا تحقيق الهدوء لمدة ما بين 4 إلى 5 سنوات، سيكون ذلك فقط من خلال ضربة قوية لحماس، وبأقصى ما لدينا".

وأوضح ليبرمان، أنه لا حاجة لعملية برية، ولا لاحتلال قطاع غزة، معللاً بأن ذلك لن يُحدث تغييراً جذرياً، لكنه سيُعطي مدة من 4 إلى 5 سنوات من الهدوء.

وفي السياق، قال وزير جيش الاحتلال: "التسوية مع حماس تساوي أحلاماً، وإن الهدوء في الضفة الغربية، جاء بعد عملية (الدرع الواقي)، أما الهدوء في غزة، فقد جاء بعد حرب (الجرف الصامد)".

وأضاف: "يجب ألا نسمح لحماس بالتطور في غزة، ويجب عدم السماح لهذه العملية بالاستمرار دون توجيه أقسى ضربة ممكنة، بغير ذلك سيكون من الصعب تحقيق الهدوء لمدة 5 سنوات".

وتابع بقوله: "لن يكون هناك تسوية وهدوء مع حماس، بعد صاروخ بئر السبع آمل أن أتمكن من إقناع الحكومة ألا تنتظر الكارثة المقبلة".

يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) عقد اجتماعاً الخميس الماضي؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، وقد استمر لمدة خمس ساعات ونصف، ولكنه لم يخرج بأي معلومات أو بيان حول ما جاء فيه.

يذكر، أن صاروخين أطلقا فجر الخميس الماضي، من قطاع غزة، أحدهما سقط في منطقة بئر السبع، والذي تسبب بدمار لأحد المنازل، والثاني سقط على شواطئ (تل أبيب).

أخبار ذات صلة

بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين

بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين

نتنياهو: إخلاء الخان الأحمر سيتم بموافقة السكان أو من دونها

نتنياهو: إخلاء الخان الأحمر سيتم بموافقة السكان أو من دونها

حماس: الهدوء لن يتحقق في القطاع إلا بكسر الحصار

حماس: الهدوء لن يتحقق في القطاع إلا بكسر الحصار

خمس حالات خلال اليوم.. مصرع مواطنيْن في حادث سير برام الله

خمس حالات خلال اليوم.. مصرع مواطنيْن في حادث سير برام الله

الاحتلال يُمدد توقيف محافظ القدس حتى الثلاثاء المقبل

الاحتلال يُمدد توقيف محافظ القدس حتى الثلاثاء المقبل

تستمر ثلاثة أيام.. الرئيس يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية

تستمر ثلاثة أيام.. الرئيس يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية

(الكابينت) الإسرائيلي يؤجل هدم الخان الأحمر عدة أسابيع

(الكابينت) الإسرائيلي يؤجل هدم الخان الأحمر عدة أسابيع

إسرائيل تُلغي قراراً خاصاً باعتقال محافظ القدس

إسرائيل تُلغي قراراً خاصاً باعتقال محافظ القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

إسرائيل تُلغي قراراً خاصاً باعتقال محافظ القدس

إسرائيل تُلغي قراراً خاصاً باعتقال محافظ القدس

رؤى.. طفولة بائسة بين أحضان ماكينات الديلزة

رؤى.. طفولة بائسة بين أحضان ماكينات الديلزة

الأسير خضر عدنان يتقيأ الدم في اليوم الـ (50) من إضرابه

الأسير خضر عدنان يتقيأ الدم في اليوم الـ (50) من إضرابه

جامعة النجاح تنظم يوماً دراسياً بعنوان هشاشة العظام من الوقاية إلى العلاج

جامعة النجاح تنظم يوماً دراسياً بعنوان هشاشة العظام من الوقاية إلى العلاج

النقل والمواصلات تُوفر الفحص الشتوي المجاني للمركبات

النقل والمواصلات تُوفر الفحص الشتوي المجاني للمركبات

التربية تُعلن عن منح للدراسات العليا في إيرلندا

التربية تُعلن عن منح للدراسات العليا في إيرلندا

الاقتصاد تُسجّل شركات وتجار وتُرخص تسعة مصانع خلال الشهر الماضي

الاقتصاد تُسجّل شركات وتجار وتُرخص تسعة مصانع خلال الشهر الماضي

كلية الاقتصاد بجامعة النجاح تعقد يوماً دراسياً حول (قانون القومية) الإسرائيلي

كلية الاقتصاد بجامعة النجاح تعقد يوماً دراسياً حول (قانون القومية) الإسرائيلي

منوعات

شريهان لازالت ترقص بطريقتها الجميلة على أنغام &#34;ده لو اتساب&#34; و&#34;شو حلو&#34;

شريهان لازالت ترقص بطريقتها الجميلة على أنغام "ده لو اتساب" و"شو حلو"

شاهد أول تعليق من هنا شيحة بعد عقد قرانها على أحمد فلوكس

شاهد أول تعليق من هنا شيحة بعد عقد قرانها على أحمد فلوكس

الغاء زفاف&#34;مي حلمي&#34;و&#34;محمد رشاد&#34; قبل دقائق من إقامته وانباء عن انفصالهما

الغاء زفاف"مي حلمي"و"محمد رشاد" قبل دقائق من إقامته وانباء عن انفصالهما

فيديو: غادة عبد الرازق بلوك جديد خيالي.. وهذا &#34;الفيديو&#34; حذفته

فيديو: غادة عبد الرازق بلوك جديد خيالي.. وهذا "الفيديو" حذفته

مريم حسين بـ&#34;الهوت شورت&#34; مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

مريم حسين بـ"الهوت شورت" مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام &#34;حبايب&#34;

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام "حبايب"

رسالة صارمة من مي عيدان لـ&#34;عمرو دياب&#34;: هذه أجمل من &#34;دينا&#34; بمليار مرة

رسالة صارمة من مي عيدان لـ"عمرو دياب": هذه أجمل من "دينا" بمليار مرة

فيديو: القبض على فنانة سودانية بتهمة &#34;الملابس الفاضحة&#34;

فيديو: القبض على فنانة سودانية بتهمة "الملابس الفاضحة"

الكشف عن تفاصيل مرض ميريام فارس السري

الكشف عن تفاصيل مرض ميريام فارس السري

تامر حسني يكشف بنفسه عن التقرير النهائي لحالته الصحية

تامر حسني يكشف بنفسه عن التقرير النهائي لحالته الصحية

عربي

ولاية اسطنبول تقرر توفير حماية لخطيبة خاشقجي

ولاية اسطنبول تقرر توفير حماية لخطيبة خاشقجي

الكويت وسلطنة عمان ترحبان بإجراءات السعودية في قضية خاشقجي

الكويت وسلطنة عمان ترحبان بإجراءات السعودية في قضية خاشقجي

البرلمان المصري يُمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

البرلمان المصري يُمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

قوات الأمن التونسي تقضي على مسلح يرتدي حزاماً ناسفاً

قوات الأمن التونسي تقضي على مسلح يرتدي حزاماً ناسفاً