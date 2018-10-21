قوات الأمن التونسي تقضي على مسلح يرتدي حزاماً ناسفاً

رام الله - دنيا الوطنتمكنت وحدات الحرس الوطني في تونس، الأحد، من تصفية عنصر خطير يدعى "مراد الغزلاني".وقال العقيد حسام الدين الجبابلي، المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس في تصريح للإذاعة الوطنية: "إن المسلح الذي تمت تصفيته في ولاية القصرين (شمال غرب تونس) شارك في اغتيال العسكري سعيد الغزلاني، وقام بذبح الراعي خليفة السلطاني، وتفجير أنبوب الغاز بحقل الدولاب".وأفاد الجبابلي، أن عملية القضاء على مراد الغزلاني، جاءت ضمن عمل استباقي، قامت به إدارة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الإدارة العامة لوحدات التدخل.وصرح بأن قوات الأمن، نصبت كميناً منذ أسبوع، بعد توفر معلومات مفادها قيام المسلح المذكور بالتزود من أحد محلات بيع المواد الغذائية بريف مدينة سبيبة من ولاية القصرين.وأضاف، أنه قد تمت محاصرته يوم الأحد، حين اقترب من المحل المذكور، مشيراً إلى أن المسلح هدد بتفجير نفسه، وكشف عن حزام ناسف يحمله، ليتم القضاء عليه برصاصة في الرأس.وأكد الجبابلي في تصريح لقناة "نسمة" التونسية، أن المسلح المذكور من أخطر العناصر المسلحة، التحق بما يسمى "جند الخلافة" عام 2016 ومتخصص في المتفجرات والعبوات الناسفة.