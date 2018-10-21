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الجبير: المملكة حريصة على محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

الجبير: المملكة حريصة على محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، الأحد: "إن البحث عن جثة الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول لا يزال مستمراً، وإن المملكة ستحاسب المسؤولين عن مقتله".

وأضاف الجبير في مقابلة مع (فوكس نيوز) الأميركية: "إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على علم بحادثة خاشقجي"، واصفاً مقتله بـ"الخطأ الجسيم".

وأوضح، أن المسؤولين السعوديين، سيواصلون تقديم معلومات بشأن مقتل خاشقجي، عندما تكون متاحة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن العلاقات السعودية- الأمريكية، ستتجاوز هذه القضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس السبت، عن النائب العام السعودي، بياناً قال فيه: "إن الأسباب التي أدت إلى وفاة خاشقجي، جاءت نتيجة شجار واشتباك بالأيدي".

وصرح النائب العام السعودي: "أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي، أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه، أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن خاشقجي، مما أدى إلى وفاته".

وأشارت (واس) إلى أن النيابة العامة، تؤكد أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وكان العاهل السعودي، قد أمر بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.

كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.

ووجه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

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