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شؤون فلسطينية

خمس حالات خلال اليوم.. مصرع مواطنيْن في حادث سير برام الله

خمس حالات خلال اليوم.. مصرع مواطنيْن في حادث سير برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بمصرع مواطنين اثنين في حادث سير، وقع مساء اليوم الأحد، على طريق اللبن الغربي شمال غرب مدينة رام الله.

وبهذا الحادث، ارتفعت حصيلة الوفيات نتيجة حوادث السير اليوم الأحد إلى خمسة أشخاص، وذلك بعد مصرع ثلاثة أشخاص في مدينة جنين.


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