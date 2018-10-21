الاحتلال يُمدد توقيف محافظ القدس حتى الثلاثاء المقبل











رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مددت توقيف محافظ القدس عدنان غيث، حتى الثلاثاء المقبل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر، أن المحافظ غيث، كان قد أُختطف مساء أمس، من قبل مخابرات الاحتلال، بعد اعتراض مركبته في منطقة بيت حنينا في القدس، وتم تحويله فوراً إلى مركز تحقيق المسكوبية لاستجوابه.