تستمر ثلاثة أيام.. الرئيس يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، سلطنة عُمان، في زيارة رسمية، بناء على دعوة من السلطان قابوس بن سعيد، تستمر ثلاثة أيام.وكان في استقبال الرئيس، على أرض المطار مستشار السلطان شهاب بن طارق آل سعيد، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي بن عبد الله، وسفير دولة فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جردات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وسيلتقي الرئيس يوم غد الاثنين، السلطان قابوس، لبحث عدد من القضايا، وفي مقدمتها آخر التطورات على القضية الفلسطينية، والظروف التي تحيط بالخطوات الأخيرة، بما يخص مدينة القدس، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.ويرافق الرئيس: أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية للحركة، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج.