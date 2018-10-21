نتنياهو: سنُعيد التفاوض مع الأردن حول (الباقورة) و(الغمر)

وبموجب اتفاقية السلام "اتفاقية وادي عربة" في 25 تشرين أول/أكتوبر 1994، تبقى هاتين المنطقتين ضمن السيادة الأردنية لكن اسرائيل تستأجر هذه الأراضي وتزرعها وتنتفع منها ويستطيع جيش الاحتلال بأسلحته أن يدخل إليها.





وتنتهي الاتفاقية بعد 25 عاماً، أي في تشرين أول/أكتوبر 2019، وضمن الاتفاقية فإن على أحد الطرفين أن يبلغ الآخر قبل عام من انتهاء الاتفاقية أي في تشرين أول/أكتوبر 2018 قراره بخصوص التجديد أو إنهاء الإتفاق.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستُعيد التفاوض مع الأردن بخصوص ملحقي "الباقورة" و"الغمر" ضمن اتفاقية السلام بين البلدين، لإبقاء هاتين المنطقتين مع اسرائيل.وكان قد أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وانهاء الاتفاق عليها، واستعادة الاراضي وعدم تجديد الاتفاق مع اسرائيل حول هذين الملحقين من اتفاقية "وادي عربة".