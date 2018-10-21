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شؤون فلسطينية

إسرائيل تُلغي قراراً خاصاً باعتقال محافظ القدس

إسرائيل تُلغي قراراً خاصاً باعتقال محافظ القدس
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ألغت قرار تحويل محافظ القدس عدنان غيث، لمحكمة "عوفر" العسكرية.

وأوضح محامي الهيئة محمد محمود، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه سيحضر عصر اليوم جلسة النظر في قضية تمديد توقيف محافظ القدس في محكمة "الصلح" بالقدس، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وكانت الهيئة قد تقدمت صباح اليوم بطلب إفراج مستعجل عن المحافظ غيث، بعد قرار الاحتلال تمديد توقيفه 96 ساعة، وتحويله لمحكمة عوفر العسكرية حتى يتم عرضه على قاضٍ عسكري.

يذكر أن المحافظ غيث كان قد أُختطف مساء أمس من قبل مخابرات الاحتلال بعد اعتراض سيارته في منطقة بيت حنينا في القدس، وتم تحويله فوراً الى مركز تحقيق المسكوبية لاستجوابه.

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