العبادي: يجب الحذر من مخططات "تنظيم الدولة" للعودة إلى العراق

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، إلى الحذر من مخططات تنظيم الدولة، للعودة مجددًا إلى العراق.وقال العبادي، وفق ما أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية: "نحن نشيد بدور الفرقة فى قتال مسلحي التنظيم واستقرار الأمن في بغداد"، مشيرًا إلى أهمية المرحلة المقبلة وتحدياتها لوجود تهديد من خلايا مسلحة من داخل سوريا.وأضاف العبادي، أنه "تم تحقيق الانتصار على الإرهاب فى العراق، ولكنه مازال فى سوريا ويجب أن نقضى عليه"، متابعًا: "الإرهاب يريد أن ينفذ من أى ثغرة وعلينا أن لا نسمح بذلك وأن نكون فى حيطة وحذر من محاولاته لإحباطها والقضاء عليه".