النقل والمواصلات توفر الفحص الشتوي المجاني للمركبات

دعت وزارة النقل والمواصلات أصحاب المركبات المختومة بختم صلاحية السير ويوجد في رخصتها سريان لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ 1/11/2018 ولغاية تاريخ 31/3/2019 إلى الإسراع بإجراء الفحص الشتوي لمركباتهم المرخصة مجاناً في مراكز الفحص(الدينموميترات) ،





وفي هذا السياق أوضح السيد يحيى عكوبة مدير عام سلطة الترخيص بأن هذه الخطوة تأتي بعد اجتماع جرى مسبقاً مع أصحاب هذه المراكز ورئيس إتحاد مراكز الفحص ، مبديا ً شكره وتقديره لهم على حسن تعاونهم واسهامتهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وكافة مستخدمي الطرق .





كما أهاب عكوبة بالسائقين كافة ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لاسيما مع إقتراب موعد سقوط الأمطار بمشيئة الله تعالى .

رام الله - دنيا الوطن