التربية تعلن عن منح للدراسات العليا في أيرلندا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في أيرلندا للعام 2019/2020 بمجال الدراسات العليا(ماجستير ودكتوراة).





ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لمراجعة الموقع الإلكتروني





http://research.ie/funding/goipg/?f=postgraduate





للاطلاع على الشروط والتخصصات المتوفرة وقائمة الجامعات وآلية تقديم الطلبات إلكترونياً وكافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة، لافتةً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات الإلكترونية مع الوثائق المطلوبة هو يوم الخميس 1/11/2018، الساعة 16:00 بتوقيت أيرلندا.

رام الله - دنيا الوطن