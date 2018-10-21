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شؤون فلسطينية

التربية تعلن عن منح للدراسات العليا في أيرلندا

التربية تعلن عن منح للدراسات العليا في أيرلندا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في أيرلندا للعام 2019/2020 بمجال الدراسات العليا(ماجستير ودكتوراة).

ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لمراجعة الموقع الإلكتروني

http://research.ie/funding/goipg/?f=postgraduate

للاطلاع على الشروط والتخصصات المتوفرة وقائمة الجامعات وآلية تقديم الطلبات إلكترونياً وكافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة، لافتةً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات الإلكترونية مع الوثائق المطلوبة هو يوم الخميس 1/11/2018، الساعة 16:00 بتوقيت أيرلندا.

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