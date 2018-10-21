الحوثي يُعلّق على وفاة "جمال خاشقجي"
رام الله - دنيا الوطن
طالب محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة الحوثي اليمنية، بوقف الحملة الخليجية، التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.
وقال الحوثي في تغريدة له على حسابه عبر (تويتر): "يقولون عن قتل خاشقجي بأنه خطأ إداري وبدون علم".
وأضاف: "الذي لا يستطيع ضبط إدارة استخبارات فهو بالتأكيد لم يستطع ضبط إدارة عدوان ضد جمهورية مستقلة، وحتى يفهم الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، يحتاج إلى لجان تحقيق مستقلة".
طالب محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة الحوثي اليمنية، بوقف الحملة الخليجية، التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.
وقال الحوثي في تغريدة له على حسابه عبر (تويتر): "يقولون عن قتل خاشقجي بأنه خطأ إداري وبدون علم".
وأضاف: "الذي لا يستطيع ضبط إدارة استخبارات فهو بالتأكيد لم يستطع ضبط إدارة عدوان ضد جمهورية مستقلة، وحتى يفهم الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، يحتاج إلى لجان تحقيق مستقلة".
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