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الحوثي يُعلّق على وفاة "جمال خاشقجي"

الحوثي يُعلّق على وفاة "جمال خاشقجي"
محمد علي الحوثي
رام الله - دنيا الوطن
طالب محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة الحوثي اليمنية، بوقف الحملة الخليجية، التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.

وقال الحوثي في تغريدة له على حسابه عبر (تويتر): "يقولون عن قتل خاشقجي بأنه خطأ إداري وبدون علم".

وأضاف: "الذي لا يستطيع ضبط إدارة استخبارات فهو بالتأكيد لم يستطع ضبط إدارة عدوان ضد جمهورية مستقلة، وحتى يفهم الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، يحتاج إلى لجان تحقيق مستقلة".

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