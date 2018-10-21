الحوثي يُعلّق على وفاة "جمال خاشقجي"

رام الله - دنيا الوطنطالب محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة الحوثي اليمنية، بوقف الحملة الخليجية، التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن.وقال الحوثي في تغريدة له على حسابه عبر (تويتر): "يقولون عن قتل خاشقجي بأنه خطأ إداري وبدون علم".وأضاف: "الذي لا يستطيع ضبط إدارة استخبارات فهو بالتأكيد لم يستطع ضبط إدارة عدوان ضد جمهورية مستقلة، وحتى يفهم الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، يحتاج إلى لجان تحقيق مستقلة".