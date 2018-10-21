الاقتصاد تُسجّل شركات وتجار وتُرخص تسعة مصانع خلال الشهر الماضي



السجل التجاري



شهد عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري خلال شهر أيلول ارتفاعاً بنسبة 658.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 866.4% بالمقارنة مع شهر أيلول 2017، حيث تم تسجيل 1,266 تاجراً جديداً.



ترخيص المصانع



أفادت نتائج التقرير أن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر أيلول شهد ارتفاعا بنسبة 28.6% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة200.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع انخفاضاً بنسبة 26.7% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 3200.0% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2017، حيث تم ترخيص 9 مصانع جديدة بقيمة رأس مال بلغت 3.3مليون دولار.



شهادات المنشأ



ارتفعت قيمة شهادات المنشأ خلال شهر أيلول بنسبة 44.4% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 42.2% مقارنة مع الشهر المناظر 2017، وسجل عدد شهادات المنشأ أيضاً خلال هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 11.7% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 17.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، حيث صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 439 شهادة منشأ بقيمة 9.1 مليون دولار.



رخص الاستيراد

سجل عدد رخص الاستيراد لشهر أيلول 2018 ارتفاعاً بنسبة 16.6% مقارنة بالشهر السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 49.4% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، كما سجلت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 26.3% مقارنة بالشهر السابق، و بنسبة 7.5% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2017، حيث تم إصدار 2,435 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 108.5 مليون دولار.



حماية المستهلك

وفق التقرير الاحصائي نفذت طواقم حماية المستهلك في الوزارة 403 جولة تفتيشية خلال شهر أيلول ، زارت خلالها 2,157 محلاً تجارياً، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 190 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، كما تم إتلاف 323.0 طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية، وتم إحالة 44 تاجراً للقضاء لمخالفتهم القوانين.



مراقبة ودمغ المعادن الثمينة



شهدت كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر أيلول ارتفاعا بنسبة 12.7% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 77.0% بالمقارنة مع أيلول 2017، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضاً ارتفاعا بنسبة 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا74.9% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017، كما شهدت قيمة الإيرادات المحصلة من الدمغة ارتفاعا بنسبة 4.0% بالمقارنة مع الشهر السابق، و51.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2017، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 1,181.235 كغم.



حقوق الملكية الفكرية



أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 235 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وقد تم تسجيل 191 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد86 علامة تجارية، وعلى صعيد آخر تم إيداع 7 وتسجيل 3 من الرسم والنموذج الصناعي، وكذلك تم إيداع براءة اختراع واحدة، ولم يتم تسجيل أي براءة اختراع خلال شهر أيلول 2018.



من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعاً بنسبة 11.9% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 10.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، حيث بلغ مجموع الإيرادات ما يقارب 218.9 ألف شيكل إسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد: "إنها سجلت خلال الشهر الماضي 164 شركة جديدة في المحافظات الشمالية برأسمال إجمالي وصل إلى 22 مليون دولار أمريكي تقريباً.ووفق التقرير الاحصائي الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر أيلول/ سبتمبر ارتفاعاً بنسبة10.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 51.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، في حين أن قيمة رأسمال الشركات (المصرح به عند التسجيل) انخفضت بنسبة 49.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بنسبة 15.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام2017.