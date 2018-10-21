شاهد: قذاف الدم يكشف رقمًا خُرافيًا لثروة "معمّر القذافي"

رام الله - دنيا الوطنكشف أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عن مقدار ثروة ابن عمه، بعد سنوات على مقتله.وقال قذاف الدم، في مقابلة مع قناة (صدى البلد) المصرية: إن ثروة القذافي بلغت 600 مليار دولار، لافتًا إلى أن السنوات التي أعقبت الثورة في ليبيا، بدد خلالها 277 ملياراً من ثروة القذافي.وكشف أن المليارات بعضها هو قيمة ذهب، كان الزعيم الليبي المخلوع، يدخرها في حساباته الشخصية، مشيرًا إلى أن الأزمة في ليبيا، سببها طمع بعض الدول في ثروات البلاد وغازها، وهو ما أدى إلى الحرب الطاحنة.واتهم قذاف الدم، دولًا عربية بالمسؤولية عن قتل القذافي، مُبرئاً الليبيين من ذلك.