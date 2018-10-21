كلية الاقتصاد بجامعة النجاح تعقد يوماً دراسياً حول (قانون القومية) الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنعقدت كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية وقسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، يوماً دراسياً حول (قانون القومية) الإسرائيلي، وشارك في اللقاء الاستاذ محمد بركة عضو الكنيست الإسرائيلي، والدكتور سامح العطعوط، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، والدكتور رائد نعيرات، رئيس قسم العلوم السياسية، وأعضاء قسم العلوم السياسية، وعدد من الطلبة.وعقد اليوم الدراسي؛ للحديث عن طبيعة التركيبات المعقدة للتقاطعات التي في سياقها أتى (قانون القومية) الإسرائيلي، ولاستكشاف إلى أي مدى يعتبر القانون تكريساً لواقع سياسي فرضته الحكومات الإسرائيلية على مدار السنوات السابقة.افتتح اللقاء، د. العطعوط، مرحباً بالسيد بركة، والحضور الكريم، وتقدم بالشكر للدكتور نعيرات على الندوة المهمة، والأساتذة الكرام.وتحدث الدكتور العطعوط عن البعد الاستراتيجي للقانون، وأن الجانب الإسرائيلي، يخطط استراتيجياً من أجل التوسع وتحقيق أهدافه، ويجب أن نعمل على تحقيق أهدافنا من خلال تحليل نقاط القوة والضعف التي نمتلكها.تناولت الجلسة الثانية في الندوة، مناقشة مجموعة من الأوراق العلمية، منها: ورقة عمل للسيد بركة بعنوان "التأثير السياسي والاجتماعي لقانون القومية على فلسطيني الداخل الفلسطيني".وتحدث فيها عن أهم الآثار الاجتماعية والسياسية، التي سيترتب عليها تطبيق قانون القومية على فلسطيني الداخل الفلسطيني.ورقة عمل بعنوان "الديناميات الداخلية الإسرائيلية التي أفرزت قانون العودة، وتطوراتها اجتمعياً وسياسياً" لكل من د. مسعود إغبارية، ود. إبراهيم أبو جابر، وفي ورقة عمل بعنوان "تأثير قانون القومية على عملية السلام وحل الدولتين" لـ د. حسن أيوب و د. إياد أبو زنيط.وتولى عرافة اليوم الدراسي الدكتور عثمان عثمان، وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش لكافة المشاركين، وتم عمل عصف ذهني حول الموضوع، وتمت الإجابة على كافة أسئلة الحضور.