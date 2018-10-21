شؤون فلسطينية

كلية الاقتصاد بجامعة النجاح تعقد يوماً دراسياً حول (قانون القومية) الإسرائيلي

كلية الاقتصاد بجامعة النجاح تعقد يوماً دراسياً حول (قانون القومية) الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
عقدت كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية وقسم العلوم السياسية  في جامعة النجاح الوطنية، يوماً دراسياً حول (قانون القومية) الإسرائيلي، وشارك في اللقاء الاستاذ محمد بركة عضو الكنيست الإسرائيلي، والدكتور سامح العطعوط، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، والدكتور رائد نعيرات، رئيس قسم العلوم السياسية، وأعضاء قسم العلوم السياسية، وعدد من الطلبة. 

وعقد اليوم الدراسي؛ للحديث عن طبيعة التركيبات المعقدة للتقاطعات التي في سياقها أتى (قانون القومية) الإسرائيلي، ولاستكشاف إلى أي مدى يعتبر القانون تكريساً لواقع سياسي فرضته الحكومات الإسرائيلية على مدار السنوات السابقة. 

افتتح اللقاء، د. العطعوط، مرحباً بالسيد بركة، والحضور الكريم، وتقدم بالشكر للدكتور نعيرات على الندوة المهمة، والأساتذة الكرام.

وتحدث الدكتور العطعوط عن البعد الاستراتيجي للقانون، وأن الجانب الإسرائيلي، يخطط استراتيجياً من أجل التوسع وتحقيق أهدافه، ويجب أن نعمل على تحقيق أهدافنا من خلال تحليل نقاط القوة والضعف التي نمتلكها. 

تناولت الجلسة الثانية في الندوة، مناقشة مجموعة من الأوراق العلمية، منها: ورقة عمل للسيد بركة بعنوان "التأثير السياسي والاجتماعي لقانون القومية على فلسطيني الداخل الفلسطيني".

وتحدث فيها عن أهم الآثار الاجتماعية والسياسية، التي سيترتب عليها تطبيق قانون القومية على فلسطيني الداخل الفلسطيني. 

ورقة عمل بعنوان "الديناميات الداخلية الإسرائيلية التي أفرزت قانون العودة، وتطوراتها اجتمعياً وسياسياً" لكل من د. مسعود إغبارية، ود. إبراهيم أبو جابر، وفي  ورقة عمل بعنوان "تأثير قانون القومية على عملية السلام وحل الدولتين" لـ د. حسن أيوب  و د. إياد أبو زنيط.

وتولى عرافة اليوم الدراسي الدكتور عثمان عثمان، وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش لكافة المشاركين، وتم عمل عصف ذهني حول الموضوع، وتمت الإجابة على كافة أسئلة الحضور. 

أخبار ذات صلة

جامعة النجاح تنظم يوماً دراسياً بعنوان هشاشة العظام من الوقاية إلى العلاج

جامعة النجاح تنظم يوماً دراسياً بعنوان هشاشة العظام من الوقاية إلى العلاج

النقل والمواصلات توفر الفحص الشتوي المجاني للمركبات

النقل والمواصلات توفر الفحص الشتوي المجاني للمركبات

التربية تعلن عن منح للدراسات العليا في أيرلندا

التربية تعلن عن منح للدراسات العليا في أيرلندا

الاقتصاد تُسجّل شركات وتجار وتُرخص تسعة مصانع خلال الشهر الماضي

الاقتصاد تُسجّل شركات وتجار وتُرخص تسعة مصانع خلال الشهر الماضي

عشراوي تُلقي عدة محاضرات وتعقد اجتماعات رسمية في العاصمة برلين

عشراوي تُلقي عدة محاضرات وتعقد اجتماعات رسمية في العاصمة برلين

باحث فلسطيني يحصل على أعلى درجة تقدير لشهادة الدكتوراة في إدارة الاعمال بالمغرب

باحث فلسطيني يحصل على أعلى درجة تقدير لشهادة الدكتوراة في إدارة الاعمال بالمغرب

التربية و&#34;فيلم لاب&#34; تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

التربية و"فيلم لاب" تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

حماس: الالتفاف حول المطارد نعالوة دليل عمق المقاومة في الضفة

حماس: الالتفاف حول المطارد نعالوة دليل عمق المقاومة في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تنظم يوماً دراسياً بعنوان هشاشة العظام من الوقاية إلى العلاج

جامعة النجاح تنظم يوماً دراسياً بعنوان هشاشة العظام من الوقاية إلى العلاج

النقل والمواصلات توفر الفحص الشتوي المجاني للمركبات

النقل والمواصلات توفر الفحص الشتوي المجاني للمركبات

التربية تعلن عن منح للدراسات العليا في أيرلندا

التربية تعلن عن منح للدراسات العليا في أيرلندا

الاقتصاد تُسجّل شركات وتجار وتُرخص تسعة مصانع خلال الشهر الماضي

الاقتصاد تُسجّل شركات وتجار وتُرخص تسعة مصانع خلال الشهر الماضي

كلية الاقتصاد بجامعة النجاح تعقد يوماً دراسياً حول (قانون القومية) الإسرائيلي

كلية الاقتصاد بجامعة النجاح تعقد يوماً دراسياً حول (قانون القومية) الإسرائيلي

عشراوي تُلقي عدة محاضرات وتعقد اجتماعات رسمية في العاصمة برلين

عشراوي تُلقي عدة محاضرات وتعقد اجتماعات رسمية في العاصمة برلين

باحث فلسطيني يحصل على أعلى درجة تقدير لشهادة الدكتوراة في إدارة الاعمال بالمغرب

باحث فلسطيني يحصل على أعلى درجة تقدير لشهادة الدكتوراة في إدارة الاعمال بالمغرب

التربية و&#34;فيلم لاب&#34; تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

التربية و"فيلم لاب" تتفقان على تعزيز الثقافة السينمائية للأطفال بالقدس

منوعات

شاهد أول تعليق من هنا شيحة بعد عقد قرانها على أحمد فلوكس

شاهد أول تعليق من هنا شيحة بعد عقد قرانها على أحمد فلوكس

الغاء زفاف&#34;مي حلمي&#34;و&#34;محمد رشاد&#34; قبل دقائق من إقامته وانباء عن انفصالهما

الغاء زفاف"مي حلمي"و"محمد رشاد" قبل دقائق من إقامته وانباء عن انفصالهما

فيديو: غادة عبد الرازق بلوك جديد خيالي.. وهذا &#34;الفيديو&#34; حذفته

فيديو: غادة عبد الرازق بلوك جديد خيالي.. وهذا "الفيديو" حذفته

حفل &#34;روتانا&#34;.. نوال الزغبي تقصف جبهة &#34;أنغامي&#34; واليسا حاضرة رغم غيابها

حفل "روتانا".. نوال الزغبي تقصف جبهة "أنغامي" واليسا حاضرة رغم غيابها

مريم حسين بـ&#34;الهوت شورت&#34; مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

مريم حسين بـ"الهوت شورت" مع طفلتها.. وتصطدم مع المُعلقين

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام &#34;حبايب&#34;

فيديو: بعد سنوات من الخلاف.. شذى حسون وأحلام "حبايب"

رسالة صارمة من مي عيدان لـ&#34;عمرو دياب&#34;: هذه أجمل من &#34;دينا&#34; بمليار مرة

رسالة صارمة من مي عيدان لـ"عمرو دياب": هذه أجمل من "دينا" بمليار مرة

فيديو: القبض على فنانة سودانية بتهمة &#34;الملابس الفاضحة&#34;

فيديو: القبض على فنانة سودانية بتهمة "الملابس الفاضحة"

الكشف عن تفاصيل مرض ميريام فارس السري

الكشف عن تفاصيل مرض ميريام فارس السري

تامر حسني يكشف بنفسه عن التقرير النهائي لحالته الصحية

تامر حسني يكشف بنفسه عن التقرير النهائي لحالته الصحية

عربي

العبادي: يجب الحذر من مخططات &#34;تنظيم الدولة&#34; للعودة إلى العراق

العبادي: يجب الحذر من مخططات "تنظيم الدولة" للعودة إلى العراق

الحوثي يُعلّق على وفاة &#34;جمال خاشقجي&#34;

الحوثي يُعلّق على وفاة "جمال خاشقجي"

السديس عن وفاة خاشقجي: قيادة الملك سلمان لا ترضى المساس بالشريعة

السديس عن وفاة خاشقجي: قيادة الملك سلمان لا ترضى المساس بالشريعة

الجامعة العربية تُعلّق على قضية &#34;جمال خاشقجي&#34;

الجامعة العربية تُعلّق على قضية "جمال خاشقجي"