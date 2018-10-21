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العراق يُوجه طلبًا للأردن بشأن "صدام حسين"

العراق يُوجه طلبًا للأردن بشأن "صدام حسين"
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت الحكومة العراقية، طلبًا لإحدى الدول العربية، بشأن تمثال نحاسي، يعود للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقالت صحيفة (القبس) الأردنية: "إن الحكومة العراقية طالبت نظيرتها الأردنية تسليمها تمثالاً نحاسياً، يعود لرئيس النظام السابق صدام حسين"، مبينة "أن الأردن صادر التمثال من مواطن أمريكي، حاول تهريبه عبر المملكة عام 2003".

وأضافت الصحيفة، أن: "الأردن رفض بيع التمثال، رغم وجود نظام يسمح ببيع المصادرات الجمركية لديه، خلال ثلاثة أشهر من المصادرة، وذلك لحساسية الموضوع مع العراق".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة العراقية، تطالب بالتمثال باعتبارها وريث حكومة حزب البعث الحاكم عام 2003.

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