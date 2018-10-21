باحث فلسطيني يحصل على أعلى درجة تقدير لشهادة الدكتوراة في إدارة الاعمال بالمغرب

من جهته تحدث الوزير ابو زيد مهنئا الدكتور عامر لتميزه الاكاديمي واصراره على مواصلة مسيرة التلعيم رغم كافة الظروف، واشادة الوزير ابو زيد بدور الشباب الفلسطيني وأهمية تعزيز هذا الدور في الرقي بالعمل المؤسسي، وتحدث عن الدور الذي يبذله ديوان الموظفين يبذلونها في سبيل تطوير كادر الموظفين في المؤسسات الحكومية ورفدها بالمعرفة والعلم والقيم النبيل، فيما تحدث عضو اللجنة التنفيذية فيصل العرنكي عن أهمية التعليم ورسالته النبيلة ودوره في بناء الدولة الفلسطينية ومقدما التهنئة للدكتور عامر.



رام الله - دنيا الوطنحصل الباحث الفلسطيني الدكتور ماهر عامر والطالب في جامعة الحسن الثاني في المغرب، على شهادة الدكتوراة في تخصص إدارة الاعمال بتقدير مشرف جدا مع توصية لجنة الإشراف على نشر إطروحة الدكتوراة، وهي أعلى درجة تقدير لشهادة الدكتوراة تُمنح لباحث أجنبي في المملكة المغربية.وفي هذه المناسبة، نظم مكتب عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد، حفل إستقبال وتهنئة للباحث الفلسطيني الدكتور ماهر عامر في قاعة المؤتمرات بمقر منظمة التحرير الفلسطينية بالباحث الفلسطيني في رام الله، بمشاركة عضوي اللجنة التنفيذية تيسير خالد وفيصل عرنكي، ورئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد، والدكتور محمد حاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية والأخت سميرة أبو لبن مدير عام الشؤون المالية والإدارية بإمانة سر منظمة التحرير، والإعلامي علي السنتريسي ممثلا عن الدكتور صائب عريقات، وحشد من الأصدقاء، والموظفين بمقر المنظمة.في بداية الحفل نقل الصحفي علي السنتريسي تحيات الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للدكتور ماهر بمناسبة حصوله على درجة امتياز في الدكتوراة، ثم قدم السنتريسي عضو اللجنة التنفيذية تيسيلا خالد الذي عبر من جانبه عن فخره بالانجاز الذي حصل عليه الموظف في مكتبه الباحث ماهر عامر، وأكد على أهمية تطوير الكادر البشري بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تشكل القاعدة المتينة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ووجه التحية الى الشباب الفلسطيني الواعد والمناضل في كافة الميادين.