الإمارات

الدكتورة ناهد جاسر سفيرة للنوايا الحسنة

رام الله - دنيا الوطن
تزامنا مع عام زايد نصبت الدكتورة ناهد جاسر سفيرة للنوايا الحسنة من المنظمة النرويجية للعدالة والسلام وذلك نظر لمجهوادتها في العمل التطوعي الذي امتد الي عشرات السنوات في الاهتمام ورعاية أصحاب الهمم ذلك نظر لجهودها في العمل التطوعي.

وفي تصريح عقب من خلال المبادرات التي أطلقتها لخدمة المجتمع من خلال عملها الدائم في خدمة ورعاية اصحاب الهمم من خلال مبادرة مبدعون التي تهدف الي توظيف أصحاب الهمم من خلال مبادرات دولية لتدريبهم من خلال برامج ذكية لتسهيل الخدمات المقدمة والبرامج المبتكرة لعلاج وتأهيل النطق والتخاطب .

قالت في تصريح لها عقب تنصيبها أن المنصب تكليف لي علي مواصلة العمل التطوعي في خدمة أصحاب الهمم من خلال تقديم كافة الدعم لهم ومساعدتهم علي مواصلة النجاح والعمل بحب و أتقان.

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