ملك الأردن يُقرر إلغاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل







رام الله - دنيا الوطنقرر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل.وقال الملك، في تغريدة له عبر صفحته بموقع (تويتر): "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".ونقل حساب الديوان الملكي عبر (تويتر)، عن الملك قوله: "تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني، بإنهاء العمل بالملحقين".وأضاف الملك: "الباقورة والغمر أراضٍ أردنية، وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".