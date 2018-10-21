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إمام الحرم المكي: محمد بن سلمان شاب طموح ومُلهم

إمام الحرم المكي: محمد بن سلمان شاب طموح ومُلهم
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
وصف إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالشاب الطموح والمُحدَّث الملهم.

 وقال السديس: إن المملكة العربية السعودية، في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، ستبقى ماضية في مسيرة التجديد، رغم التهديدات والضغوطات.

واعتبر الشيخ السديس، أن أي محاولات لما وصفه بالتهديد وإجهاض التجديد محاولات يائسة، وستنعكس سلباً على الأمن والسلام والاستقرار العالمي.

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